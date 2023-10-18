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17:45, 18 октября 2023Среда обитания

Российский регион запросил миллиарды рублей на реконструкцию электросетей

Дагестан запросил 11,78 миллиарда рублей на модернизацию электросетей
СюжетНаселение России:

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Дагестан запросил 11,78 миллиарда рублей федерального финансирования на первоочередные работы по повышению надежности электросетей региона в связи с составляющим не менее 75 процентов износом их оборудования. Об этом сообщил «Коммерсанту» депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов.

По его словам, значительная часть системы электроснабжения республики построена еще в 1960-1970-х годах и местами как минимум дважды выработала эксплуатационный ресурс. Перегрузки сетей приводят к периодическим отключениям электричества в жилых районах. Парламентарий уточнил, что нормализация ситуации возможна только при полной модернизации электросетей, что «предполагает большой объем капитальных вложений». Умаханов ожидает, что средства перечислят «в ближайшее время».

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Ранее глава региона Сергей Меликов рассказал о реализуемой программе повышения надежности электросетей республики, рассчитанной до 2025 года. «В случае принципиальных решений по финансированию это позволит существенным образом повысить качество электроснабжения дагестанцев», — отмечал он.

В августе генпрокурор России Игорь Краснов поручил разобраться с массовыми перебоями в снабжении населения водой и светом, произошедшими в Дагестане на фоне аномальной жары. В энергетической компании «Россети» объяснили проблемы с подачей электричества недостаточным финансированием. Отмечалось, что ситуацию поможет изменить разработанная с участием Минэнерго программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана, которая обойдется как раз в 11,8 миллиарда рублей, которые позднее и были запрошены у федерального центра.

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    Дмитрий Воронин
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