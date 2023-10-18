Российский регион запросил миллиарды рублей на реконструкцию электросетей

Дагестан запросил 11,78 миллиарда рублей на модернизацию электросетей

Дагестан запросил 11,78 миллиарда рублей федерального финансирования на первоочередные работы по повышению надежности электросетей региона в связи с составляющим не менее 75 процентов износом их оборудования. Об этом сообщил «Коммерсанту» депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов.

По его словам, значительная часть системы электроснабжения республики построена еще в 1960-1970-х годах и местами как минимум дважды выработала эксплуатационный ресурс. Перегрузки сетей приводят к периодическим отключениям электричества в жилых районах. Парламентарий уточнил, что нормализация ситуации возможна только при полной модернизации электросетей, что «предполагает большой объем капитальных вложений». Умаханов ожидает, что средства перечислят «в ближайшее время».

Ранее глава региона Сергей Меликов рассказал о реализуемой программе повышения надежности электросетей республики, рассчитанной до 2025 года. «В случае принципиальных решений по финансированию это позволит существенным образом повысить качество электроснабжения дагестанцев», — отмечал он.

В августе генпрокурор России Игорь Краснов поручил разобраться с массовыми перебоями в снабжении населения водой и светом, произошедшими в Дагестане на фоне аномальной жары. В энергетической компании «Россети» объяснили проблемы с подачей электричества недостаточным финансированием. Отмечалось, что ситуацию поможет изменить разработанная с участием Минэнерго программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана, которая обойдется как раз в 11,8 миллиарда рублей, которые позднее и были запрошены у федерального центра.