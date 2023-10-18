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08:44, 18 октября 2023Силовые структуры

Сбежавший из российской колонии рецидивист проехал 70 километров на попутках

Устроивший побег из хабаровского исправцентра рецидивист ехал 70 км на попутках

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Устроивший побег из исправительного центра в поселке Хор района имени Лазо Хабаровского края рецидивист проехал больше 70 километров на попутных автомобилях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, 38-летнего мужчину задержали в лесополосе Хабаровска. Сопротивления при задержании он не оказывал. Осужденного передали инициатору розыска.

Ранее задержанный систематически привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон, грабеж, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности лишение жизни потерпевшего.

О поимке беглеца стало известно во вторник, 17 октября. Теперь ему грозят дополнительный срок и изменение вида наказания.

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