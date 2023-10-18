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09:23, 18 октября 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за жалоб жителей Подмосковья на холод в помещениях

В Щелково возбудили дело из-за жалоб жителей на холод в помещениях

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Щелково возбудили дело из-за жалоб жителей на холод в помещениях и плохое состояние подвалов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Выяснилось, что должностные лица управляющей компании не оказали надлежащим образом услуги по теплоснабжению обслуживаемых домов в Щелково. Кроме того, инженерные сети к началу отопительного периода были в неисправном состоянии. Поэтому жители остались в холодных домах, а подвалы — затоплены.

Ранее стало известно, что недовольные работой УК «Паритет» собрались у здания подрядной организации. Россияне выкрикивали жалобы на холод в помещениях и плохое состояние подвалов. Одна из сотрудниц компании прошла мимо толпы и села в автомобиль, а затем поехала навстречу перегородившим дорогу жильцам.

В сеть попало видео с места происшествия. На кадрах машина сначала сбивает девушку с ног, а затем переезжает ее. Возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия») УК РФ. Пострадавшая находится в больнице, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

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    Екатерина Кашурникова
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