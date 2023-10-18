Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:11, 18 октября 2023Ценности

Собчак раскрыла секрет молодости

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла секрет своей молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, один из подписчиков 41-летней журналистки сделал ей комплимент по поводу ее внешности. При этом он спросил, сколько часов в сутки она тратит на сон.

«Ложусь всегда очень поздно. Но главный лайфхак — прохладный воздух в спальне, градусов 17. Замораживаю молодость», — рассказала знаменитость.

В сентябре стало известно, что пластический хирург отказался менять Ксении Собчак одну особенность внешности. Знаменитость заявила, что обращалась к специалисту, чтобы скорректировать форму век, которые начали нависать. В свою очередь медик, чье имя блогерша не стала раскрывать, не согласился провести операцию. По ее словам, хирург обосновал свое решение тем, что пациентка, будучи известной личностью, может впоследствии создать ему проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что это значит для России?

    В Петербурге семейный ужин закончился промыванием желудков

    В российском сервисе для знакомств появился уникальный раздел

    Подростков задержали за массовые драки с российскими школьниками

    Бензема обвинили в связи с террористами

    Иран призвал ввести нефтяное эмбарго против Израиля

    Госдуме предложили запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних

    Названо количество пользователей Windows 11

    Дачников призвали срочно раскидать на грядках капустные листья

    Блогерши раскрыли способ быстро высушить одежду после стирки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости