Собчак раскрыла секрет молодости

Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла секрет своей молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, один из подписчиков 41-летней журналистки сделал ей комплимент по поводу ее внешности. При этом он спросил, сколько часов в сутки она тратит на сон.

«Ложусь всегда очень поздно. Но главный лайфхак — прохладный воздух в спальне, градусов 17. Замораживаю молодость», — рассказала знаменитость.

В сентябре стало известно, что пластический хирург отказался менять Ксении Собчак одну особенность внешности. Знаменитость заявила, что обращалась к специалисту, чтобы скорректировать форму век, которые начали нависать. В свою очередь медик, чье имя блогерша не стала раскрывать, не согласился провести операцию. По ее словам, хирург обосновал свое решение тем, что пациентка, будучи известной личностью, может впоследствии создать ему проблемы.