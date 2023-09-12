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12:51, 12 сентября 2023Ценности

Пластический хирург отказался менять Собчак одну особенность внешности

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пластический хирург отказался менять российской телеведущей Ксении Собчак одну особенность внешности. Об этом она рассказала в рамках интервью с врачом Тимуром Хайдаровым на своем YouTube-канале.

41-летняя знаменитость заявила, что обращалась к специалисту, чтобы скорректировать форму век, которые начали нависать. В свою очередь медик, чье имя блогерша не стала раскрывать, не согласился провести операцию. По ее словам, хирург обосновал свое решение тем, что пациентка, будучи известной личностью, может впоследствии создать ему проблемы.

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«Он сказал: "У меня много денег и клиентов. Шансы на возникновение осложнений у вас такие же, как и у любого нормального человека. А количество говна от вас — в десятки раз больше, чем от любого обычного пациента"», — пояснила ведущая.

Ранее в сентябре Собчак заподозрили в увеличении груди из-за новой фотографии из Турции. На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость позировала в малиновом костюме, который состоял из жакета и юбки длины макси с узором в виде растений и животных. Образ блогерша дополнила бежевым топом, который подчеркивал ее фигуру.

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    Карина Черных
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