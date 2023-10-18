«Спартак» установил новый рекорд клуба по победам в КХЛ

«Спартак» одержал седьмую победу подряд в КХЛ и установил новый рекорд клуба

Московский «Спартак» установил новый рекорд клуба по победам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

18 октября команда сыграла на выезде с «Сочи». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Эта победа стала для «Спартака» седьмой подряд в КХЛ. Таким образом, клуб обновил свой рекорд по сериям без поражений.

Команда Алексея Жамнова не проигрывает со второго октября. За это время «Спартак» обыграл «Торпедо» (4:2), ЦСКА (5:3), «Витязь» (5:1), «Сибирь» (5:2), «Куньлунь Ред Стар» (4:3) и дважды «Сочи» (3:1 и (5:2).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.