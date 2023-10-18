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05:46, 18 октября 2023Мир

США введут новые санкции против ХАМАС

Axios: Минфин США намерен объявить о новых санкциях против ХАМАС на этой неделе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Министерство финансов США готовится объявить о новых санкциях в отношении палестинского радикального движения ХАМАС на этой неделе. Об этом пишет Axios.

По словам источников издания из числа должностных лиц США, американский Минфин намерен объявить о санкциях в отношении нескольких руководителей ХАМАС.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ответственность за преступления, которые были совершены Израилем в секторе Газа несут Соединенные Штаты. Хания подчеркнул, что Вашингтон «прикрывает израильскую агрессию» и несет ответственность «за смертоносное нападение Израиля на больницу Аль-Ахли в секторе Газа».

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