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17:54, 18 октября 2023Спорт

Стал известен вердикт по делу Макгрегора об изнасиловании

Адвокат Конора Макгрегора заявила, что с бойца сняли обвинения в изнасиловании
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Стал известен вердикт по делу ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, обвиненного в изнасиловании. Об этом сообщила его адвокат Барбара Лланес в интервью TMZ.

«Власти пришли к выводу, что против моего клиента не может быть возбуждено уголовное дело», — заявила Лланес. Она отметила, что к этому решению пришли после тщательного расследования, которое включало в себя просмотр видеозаписей и опрос свидетелей.

15 июня Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины. По информации TMZ, инцидент произошел во время четвертой игры «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ариэль Митчелл, адвокат потерпевшей, заявил, что ирландец совершил действия насильственного характера в мужском туалете.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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    Андрей Стрельцов
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