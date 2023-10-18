Стал известен вердикт по делу Макгрегора об изнасиловании
Стал известен вердикт по делу ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, обвиненного в изнасиловании. Об этом сообщила его адвокат Барбара Лланес в интервью TMZ.
«Власти пришли к выводу, что против моего клиента не может быть возбуждено уголовное дело», — заявила Лланес. Она отметила, что к этому решению пришли после тщательного расследования, которое включало в себя просмотр видеозаписей и опрос свидетелей.
15 июня Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины. По информации TMZ, инцидент произошел во время четвертой игры «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ариэль Митчелл, адвокат потерпевшей, заявил, что ирландец совершил действия насильственного характера в мужском туалете.
Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.