Стало известно количество поставленных ВСУ ракет ATACMS

NYT: США поставили ВСУ 20 ракет ATACMS

США поставили Вооруженным силам Украины двадцать ракет дальнего действия ATACMS. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Два западных чиновника заявили, что Соединенные Штаты отправили Украине около 20 ракет», — сообщили авторы материалы со ссылкой на правительственные источники.

Поставленные ракеты представляет собой кассетный боеприпас, который сбрасывает 950 небольших бомб, нанося ущерб на большой территории. Как напоминают авторы, оружие подобного типа запрещено на уровне международных соглашений, однако США в них не состоят.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях передачи Украине оперативно-тактических ракет ATACMS По его словам, Белый дом совершил «грубейшую ошибку».