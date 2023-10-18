Стало известно о планах проведения переговоров по формуле Зеленского на Мальте

Офис Зеленского договорился о переговорах по киевской формуле мира на Мальте

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак договорился с партнерами Украины о проведении переговоров по киевской формуле мира на Мальта. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Украина и государства-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне советников по безопасности лидеров государств по одобрению предложенной Владимиром Зеленским "формулы мира"», — говорится в сообщении.

По данным издания, Ермак планирует проведение встречи советников по нацбезопасности и политических советников, и договоренности о проведении в конце октября двухдневных переговоров уже достигнуты.

Ранее постпред России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Украине не удается привлечь к реализации «формулы мира» Владимира Зеленского нейтральные страны.

В августе офис президента Украины обнародовал документ, поясняющий 10 пунктов «формулы мира» — плана по урегулированию конфликта в стране, продвигаемого Киевом.