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12:16, 18 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о планах проведения переговоров по формуле Зеленского на Мальте

Офис Зеленского договорился о переговорах по киевской формуле мира на Мальте

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак договорился с партнерами Украины о проведении переговоров по киевской формуле мира на Мальта. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Украина и государства-партнеры согласовали следующие переговоры на уровне советников по безопасности лидеров государств по одобрению предложенной Владимиром Зеленским "формулы мира"», — говорится в сообщении.

По данным издания, Ермак планирует проведение встречи советников по нацбезопасности и политических советников, и договоренности о проведении в конце октября двухдневных переговоров уже достигнуты.

Ранее постпред России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Украине не удается привлечь к реализации «формулы мира» Владимира Зеленского нейтральные страны.

В августе офис президента Украины обнародовал документ, поясняющий 10 пунктов «формулы мира» — плана по урегулированию конфликта в стране, продвигаемого Киевом.

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    Алевтина Запольская
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