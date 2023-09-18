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08:17, 18 сентября 2023Бывший СССР

Небензя высказался о попытках Киева привлечь к «формуле мира» нейтральные страны

Небензя: Украине не удается привлечь к «формуле мира» нейтральные страны
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постпред России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Украине не удается привлечь к реализации «формулы мира» Владимира Зеленского нейтральные страны. Его слова цитирует РИА Новости.

«Насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации», — прокомментировал Небензя встречи по «формуле мира».

По его словам, нет признаков того, что ООН смогли вовлечь в обсуждение указанной темы, тем более, генсек организации Антониу Гутерриш неоднократно заявлял о приверженности в этом вопросе принципу беспристрастности и равноудаленности. Кроме того, Небензя призвал сверять с фактами утверждения украинской стороны о международной поддержке плана Зеленского.

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    Кристина Есикова
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