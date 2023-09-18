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04:19, 18 сентября 2023Мир

Генсек ООН обсудил с Боррелем конфликт на Украине

Генсек ООН Гутерриш обсудил с Боррелем и Мишелем конфликт на Украине
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН.

Отмечается, что стороны обсудили украинский конфликт и его последствия, в том числе для продовольственной безопасности. Кроме того, Гутерриш, Мишель и Боррель обсудили изменение климата.

Также они выразили обеспокоенность в связи ухудшением безопасности и гуманитарной ситуации в Сахеле, а также по поводу негативного воздействия волны неконституционных смен правительства в регионе.

Ранее сообщалось, что Боррель обсудит перспективу возрождения зерновой сделки с Гутерришем. «В июле Россия решила отказаться от этой сделки. Мы обсудим с генеральным секретарем ООН Гутерришем пути и средства ее возрождения», — отметил глава европейской дипломатии.

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    Марина Совина
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