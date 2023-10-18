Стало известно об испортившихся отношениях тренера «Спартака» с командой

«Чемпионат»: российские игроки «Спартака» недовольны работой с Абаскалем

Стало известно об испортившихся отношениях главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с командой. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Часть российских игроков команды недовольна тем, что легионерам разрешается опаздывать на тренировки и даются послабления, тогда как с остальных спрашивают по полной», — заявил источник издания.

4 октября Абаскаль рассказал, что не думает об увольнении, так как его интересует только подготовка команды к следующему матчу. «Это футбол, тут так бывает: если ты проигрываешь — то виновен, если выигрываешь — ты бог», — рассуждал специалист.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне 2022/2023 клуб занял третье место в турнирной таблице РПЛ.