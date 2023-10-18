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11:05, 18 октября 2023Экономика

Российские банки готовятся к новому повышению ключевой ставки

РБК: банки РФ заняли у ЦБ триллионы рублей, готовясь к повышению ключевой ставки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские банки на несколько дней заняли у ЦБ свыше семи триллионов рублей из-за чего на рынке возник структурный дефицит ликвидности, пишет РБК. По мнению опрошенных журналистами экспертов, речь идет о подготовке к повышению ключевой ставки.

Показатель дефицита ликвидности — ситуации, когда долг кредитных организаций перед Банком России превышает объем их средств, размещенный на депозитах и корсчетах в ЦБ — 13 октября превысил 6 триллионов рублей, а к 17 октября упал до 1,19 триллиона.

Отмечается, что 11 октября начался и продлится до 14 ноября период усреднения обязательных резервов. По нему путем оценивания средних остатков средств банков на счетах обязательных резервов проверяется выполнение соответствующих требований Центробанка.

«Когда внутри этого периода у банков появляются какие-то ожидания относительно резкого изменения ставки, это может влиять на траекторию усреднения, а значит, и на спрос на ликвидность внутри месяца», — объяснила экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец. По ее словам, банки в такой ситуации стараются выполнить усреднение резервов до пересмотра этого показателя, а занятые более «дешевые» деньги после подъема ключевой ставки могут возвращать на рынок по более высоким ставкам и зарабатывать на этом.

Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки состоится 27 октября. Зампред регулятора Алексей Заботкин ранее допустил дальнейшее повышение показателя с учетом того, что для возвращения инфляции к цели в четыре процента уже принятых решений недостаточно. Согласно актуальным данным ЦБ, к концу 2023 года уровень инфляции в России может превысить прогнозируемые 6-7 процентов.

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    Дмитрий Воронин
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