Три человека пострадали при атаке ВСУ на российский пограничный пункт

Mash: три человека пострадали при атаке ВСУ на пункт пропуска под Брянском

Три человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский пограничный пункт в Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, 17 октября в районе 19:00 пункт пропуска в селе Ломаковка был атакован дронами-камикадзе, после чего по нему был нанесен удар из ствольной артиллерии. Утром 18 октября обстрел продолжился и, как утверждает канал, идет до сих пор.

Состояние пострадавших и характер их ранений не уточняется. Власти Брянской области информацию не комментировали.

Накануне ВСУ также атаковали Брянскую область из танка. Около 13:00 украинская бронетехника обстреляла село Гудовка Погарского района. Зафиксировано падение трех снарядов калибра 125 миллиметров. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, 13 октября под обстрел попали окраины сел Демидовка и Графовка в Краснояружском районе региона. Снарядом была повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.