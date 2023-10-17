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19:20, 17 октября 2023Россия

Стало известно о новой танковой атаке ВСУ на российский регион

Shot сообщил о новой танковой атаке ВСУ на Брянскую область

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Брянскую область с помощью танка. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как сообщило издание, 17 октября около 13:00 ВСУ обстреляли из танка село Гудовка Погарского района. Зафиксировано падение трех снарядов калибра 125 миллиметров. Пострадавших и разрушений нет.

Власти Брянской области эту информацию пока не комментировали.

Это уже не первая танковая атака на регион со стороны Украины за последнее время. 1 октября ВСУ в течение получаса обстреливали из танка село Случевск. Зафиксировано четыре прилета. пострадавших и разрушений удалось избежать.

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    Константин Лысяков
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