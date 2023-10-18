Туристов в природном парке Европы попросили ходить в туалет в пакеты

Yle: туристов на Лофотенских островах попросили ходить в туалет в пакеты

Норвегия пытается решить проблему обилия человеческих фекалий на Лофотенских островах. Туалетов в природном парке практически нет, поэтому туристов попросили испражняться в пластиковые пакеты, сообщает Yle.

Уточняется, что люди оставляют продукты жизнедеятельности повсюду: на туристических тропах, в садах местных жителей и даже на кладбищах. Проблема достигла такого масштаба, что некоторые путешественники заболевали после того, как набирали зараженную кишечной палочкой воду в ручьях. Европейские ученые выявили больше всего бактерий в водоемах, рядом с которыми было особенно много экскрементов.

С июля администрация Лофотенского национального парка начала выдавать посетителям бесплатные мешки, чтобы ходить в туалет, а также установила информационные щиты с инструкцией по их использованию. После применения емкость для испражнений необходимо выбросить в предназначенный для этого контейнер.

По завершении активного сезона инспекция определила, что количество экскрементов на популярных туристических маршрутах сократилось вдвое. Как пишет Yle, на Лофотенских островах эксперимент сочли удачным и решили продолжить применять эту практику.

Ранее стало известно, что Норвегия запретит въезд в страну машинам с российскими номерами. Местным полицейским приказали тормозить все автомобили, зарегистрированные в РФ, и проверять их.