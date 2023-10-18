Турция призвала остановить «беспрецедентное злодеяние» в секторе Газа

Президент Турции Эрдоган призвал остановить «беспрецедентное злодеяние» в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после удара по больнице в секторе Газа призвал остановить это «беспрецедентное злодеяние». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, — это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей», — написал политик.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС обвинил Соединенные Штаты в совершенных Израилем в Газе преступлениях, в частности, в больнице Аль-Ахли. По его словам, американская сторона «прикрывает израильскую агрессию».

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил траур по жертвам удара по больнице в Газе. На момент публикации их число достигло 800 человек.