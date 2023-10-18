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19:58, 18 октября 2023Наука и техника

Ученые предложили правило пяти секунд для защиты от COVID-19

Scientific Reports: ученые предложили правило пяти секунд для защиты от COVID-19

Фото: Reuters

Японские ученые из университета Цукуба и Международного Тихоокеанского университета выяснили, что пик заражения различными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, приходится на первые пять секунд после контакта человека с источником заражения. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе работы специалисты использовали метод измерения скорости частиц с помощью высокоскоростной камеры и лазерный лист. Эксперименты имитировали разные жизненные ситуации, скорость перемещения людей, учитывалось и насколько хороша вентиляция в помещении.

Выяснилось, что пиковый риск заражения COVID-19, гриппом или другим похожим заболеванием приходится на первые пять секунд после контакта с источником заражения.

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    Варвара Кошечкина
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