Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

Вечером в среду, 18 октября, воздушную тревогу объявили в семи областях Украины. Об этом пишет ТАСС.

Согласно ресурсу для оповещения населения, предупреждения действуют в Полтавской, Сумской, Харьковской, а также Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что в случае нового контрнаступления цели Украины останутся прежними. Это прорыв к Крыму, к Азовскому морю, попытка взять под контроль территории, которые теперь принадлежат России.

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет успеха, потери Киева в ходе военных действий огромные — они превышают российские в восемь раз.