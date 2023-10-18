В Абхазии заявили о причастности к русском миру

Секретарь Совбеза Абхазии Шамба заявил о причастности республики к русском миру

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил о причастности республики к русскому миру. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, несмотря на распад Советского Союза, между Россией и Абхазией «все-таки существуют чувства». «И абхазское общество настроено на российский мир и участвует в создании русского мира. Мы хотим быть и мы являемся частью этого мира», — сказал он во время круглого стола «Культурно-социальное пространство Абхазии и России», проходящего в Доме Москвы в Сухуме.

Шамба также указал на то, что благодаря русскому языку Абхазии удалось познать мировую культуру. При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что российское общество тоже «впитывало многие традиции и какие-то культурные моменты». «Это обогащение было взаимным. Великая русская культура в большей степени, конечно, повлияла на формирование многих национальностей во времена Российской империи, Советского Союза. Абхазия всегда привлекала внимание русской творческой интеллигенции — писателей, художников и многих других», — пояснил он.

Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил о готовности республики вступить в Союзное государство России и Белоруссии. До этого о такой возможности высказывался Шамба, отмечая, что для этого Сухум должен установить отношения с Минском, который не признал суверенитет Абхазии.