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14:29, 18 октября 2023Бывший СССР

В армянском парламенте ответили насчет возможного выхода из ОДКБ и ЕАЭС

Армянский депутат Ханданян заверил в отсутствии планов выхода из ОДКБ и ЕАЭС

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Депутат армянского парламента, глава комиссии по внешним связям Саркис Ханданян заверил, что Ереван не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его слова передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, он заверил, что обсуждение выхода из ОДКБ и ЕАЭС сейчас в армянском парламенте не ведется. Агентство отметило, что Ханданян является депутатом правящей фракции «Гражданский договор».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на работу ОДКБ. По его мнению, организация ничем не помогла его стране во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.

После этого заявление Пашиняна раскритиковали в Москве. Высокопоставленный источник назвал его выступление провокационным.

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    Александр Слабиев
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