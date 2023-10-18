В Германии предложили связать получение гражданства ФРГ с признанием Израиля

В ФРГ призвали давать гражданство лишь признающим право Израиля на существование

Получение немецкого гражданства предложили связать с признанием права Израиля на существование. Об этом заявил глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в парламенте Германии Торстен Фрай, сообщает Bild.

Депутат считает, что такой пункт необходимо внести в закон о гражданстве. «В свете последних событий настало время претендентам на получение немецкого гражданства заявить о своей приверженности праву государства Израиль на существование», — сказал он.

Фрай придерживается мнения, что это поможет в борьбе с антисемитизмом в Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал обеспечение безопасности Израиля главной задачей ФРГ. Он уточнил, что правительство страны действует в соответствии с этим принципом.