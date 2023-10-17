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18:41, 17 октября 2023Мир

Шольц назвал обеспечение безопасности Израиля главной задачей Германии

Шольц назвал обеспечение безопасности и существования Израиля задачей ФРГ

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Обеспечение безопасности и существования Израиля — главная задача Германии. Приоритет в израильской политике назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в страну, сообщает ТАСС

«Безопасность Израиля и его граждан является парадигмой государственной политики Германии. Правительство ФРГ действует в соответствии с этим принципом», — заявил политик.

Ранее Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности, чтобы обсудить с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что правительство ФРГ продолжит оказывать военную поддержку Израилю.

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    Семен Александров
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