Шольц назвал обеспечение безопасности Израиля главной задачей Германии

Шольц назвал обеспечение безопасности и существования Израиля задачей ФРГ

Обеспечение безопасности и существования Израиля — главная задача Германии. Приоритет в израильской политике назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в страну, сообщает ТАСС

«Безопасность Израиля и его граждан является парадигмой государственной политики Германии. Правительство ФРГ действует в соответствии с этим принципом», — заявил политик.

Ранее Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности, чтобы обсудить с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что правительство ФРГ продолжит оказывать военную поддержку Израилю.