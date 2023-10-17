Bild: канцлер Германии Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности, чтобы обсудить с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Bild.

Шольц заявил, что правительство ФРГ продолжит оказывать военную поддержку Израилю и страна может рассчитывать на Берлин в своей борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. «Мы [немцы] поддерживаем Израиль — без каких-либо "если" и "но"», — сказал он.

Канцлер также подчеркнул, что Германия поддерживает все меры, необходимые для освобождения почти 200 заложников, захваченных ХАМАС, а также готова стать посредником в переговорах с движением. Кроме того, он уточнил, что правительство делает все возможное, чтобы остановить ненависть к евреям и подстрекательские демонстрации на улицах немецких городов. Это включает в себя преследование и запрет ассоциаций, которые замалчивают или поддерживают террор ХАМАС.

Ранее в Берлине разогнали крупный митинг в поддержку Палестины. На Потсдамской площади в центре Берлина собрались около тысячи человек, желающих выразить солидарность с Палестиной и сектором Газа.