Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 17 октября 2023Мир

Шольц прибыл в Израиль

Bild: канцлер Германии Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности, чтобы обсудить с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Bild.

Шольц заявил, что правительство ФРГ продолжит оказывать военную поддержку Израилю и страна может рассчитывать на Берлин в своей борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. «Мы [немцы] поддерживаем Израиль — без каких-либо "если" и "но"», — сказал он.

Канцлер также подчеркнул, что Германия поддерживает все меры, необходимые для освобождения почти 200 заложников, захваченных ХАМАС, а также готова стать посредником в переговорах с движением. Кроме того, он уточнил, что правительство делает все возможное, чтобы остановить ненависть к евреям и подстрекательские демонстрации на улицах немецких городов. Это включает в себя преследование и запрет ассоциаций, которые замалчивают или поддерживают террор ХАМАС.

Ранее в Берлине разогнали крупный митинг в поддержку Палестины. На Потсдамской площади в центре Берлина собрались около тысячи человек, желающих выразить солидарность с Палестиной и сектором Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Новые российские рубли раскритиковали из-за одного здания. Что с ним не так?

    Футболист попытался продать полицейскому украденную вазу за 244 миллиона рублей

    Грету Тунберг задержали в Лондоне

    На Украине опровергли отказ Израиля принимать Зеленского

    Стало известно о повреждении еще одного кабеля в Балтийском море

    Рогов заявил об обнаружении осколков ракет ATACMS в Бердянске

    Арбенина назвала слухи о причине отмены ее концертов «диванным пинг-понгом»

    Снявшую наращенные ресницы блогершу сравнили с инопланетянином в сети

    Экоактивисты облили краской достопримечательность в Европе

    Прокуратура начала проверку из-за переехавшей на авто россиянку сотрудницы УК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости