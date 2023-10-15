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23:39, 15 октября 2023Мир

В Германии разогнали крупный митинг в поддержку Палестины

Tagesspiegel: полиция в Берлине разогнала митинг в поддержку Палестины

Фото: Christian Mang / Reuters

Полиция в Берлине разогнала крупный несогласованный митинг в поддержку Палестины. Об этом написала газета Tagesspiegel.

В публикации уточняется, что вечером 15 октября на Потсдамской площади в центре Берлина собралось около тысячи человек. Они пришли с плакатами и баннерами, на которых выразили солидарность с Палестиной и сектором Газа. Например, на них было написано «Геноцид не является решением».

Сотрудники правоохранительных органов призвали манифестантов вернуться домой, поскольку изначально акцию согласовали с меньшим числом участников. Пришедшие проигнорировали это требование, в результате чего порядка 500 полицейских разогнали демонстрацию. По их данным, пострадал как минимум один сотрудник правоохранительных органов. Количество задержанных не раскрывается.

Вечером 7 октября в Берлине прошла демонстрация против Израиля. Акция закончилась задержанием 40 человек, сообщила газета Bild.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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