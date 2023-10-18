В ХАМАС заявили об ударе Израиля по больнице управляемыми ракетами

ХАМАС: Израиль ударил по больнице управляемыми ракетами после угрозы взорвать ее

Израильские силовики угрожали сотрудникам больнице в Газе взорвать здание. Об этом заявили в радикальном палестинском движении ХАМАС, пишет РИА Новости

По их словам, после этих угроз был нанес удар управляемыми ракетами. В ХАМАС также пообещали обнародовать доказательства того, что Израиль причастен к этому удару, — их предоставят международным органам.

17 октября был нанесен удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, где укрывались люди. Сообщалось о 800 жертвах удара.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что провела расследование, и представила доказательства непричастности к этому происшествию. Ими стали записи переговоров, которые якобы вели члены ХАМАС сразу после удара по больнице «Аль-Ахли».