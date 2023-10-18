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16:04, 18 октября 2023Бывший СССР

В Молдавии разрешат применять зарубежные санкции против своих граждан

Власти Молдавии разрешат применять зарубежные санкции в отношении своих граждан

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правительство Молдавии разработало поправки, которые разрешат применять зарубежные санкции в отношении собственных граждан. Соответствующие поправки кабмин страны направил на утверждение в парламент, передает ТАСС.

«С сегодняшнего дня у нас есть четкий и эффективный механизм применения ограничительных мер. Это означает, что активы тех, кто попал под международные санкции, будут немедленно арестованы и в конечном итоге изъяты в интересах соответствующих сторон», — заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Отмечается, что ограничения могут действовать и в отношении иностранцев, находящихся на территории Молдавии.

В мае Евросоюз ввел санкции в отношении некоторых членов оппозиции Молдавии за дестабилизацию ситуации в республике. Ограничения затронули лидера партии «Шор» Илана Шора, вице-председателя партии Марину Таубер, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и главу партии «Строим Европу дома» Георгия Кавкалюка.

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    Алевтина Запольская
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