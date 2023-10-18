В Петербурге подросток ударил одноклассника шокером на прогулке

В Петербурге подросток ударил одноклассника шокером в живот на прогулке в парке

В Санкт-Петербурге подросток ударил 15-летнего одноклассника электрошокером в живот на прогулке в Александровском парке. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

Пострадавший юноша пояснил, что встретился с товарищем. Вместе, по его словам, они направились в Александровский парк, расположенный в Петроградском районе.

Внезапно школьник достал шокер и нанес удар другу. В больнице юноше диагностировали ожог первой стадии и отпустили домой. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области пятиклассники требовали извинений от сверстника с помощью электрошокера.

Заместитель директора школы №11 по воспитательной работе отметила, что дети устроили разборки за пределами учебного заведения. Инцидентом заинтересовались в городской прокуратуре.