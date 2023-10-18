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15:07, 18 октября 2023Россия

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2024 году

Рособрнадзор: серьезных изменений в ЕГЭ 2024 года для выпускников не будет

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Серьезных изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2024 году не будет. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует «Российская газета».

«Если мы что-то меняем в структуре экзамена, то об этих серьезных перестройках родители, ученики и учителя должны узнать как минимум за два года, чтобы ребята, заканчивая девятый класс, могли понять, хотят ли они готовиться к ЕГЭ по новым правилам или пойти получать среднее профессиональное образование», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что всесторонней подготовке учеников к ЕГЭ способствует внедрение единых учебников и образовательных программ. В связи с этим практически не фиксируются случаи «ЕГЭ-туризма».

В сентябре Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024-2025 учебном году. Ученикам нужно будет набрать 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 по математике, 39 по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 по истории. Сдающим иностранный язык нужно будет набрать 30 баллов, литературу — 40 баллов, биологию — 39 баллов, химию — 39 баллов, а географию — 40 баллов.

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    Анастасия Шейкина
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