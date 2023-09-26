Минобрнауки установило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы на следующий год

Минобрнауки России установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024-2025 учебном году. Официальный документ опубликован на портале правовой информации.

Так, ученику нужно будет набрать 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 по математике, 39 по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 по истории. Сдающим иностранный язык нужно будет набрать 30 баллов, литературу — 40 баллов, биологию — 39 баллов, химию — 39 баллов, а географию — 40 баллов.

Кроме того, в тексте законопроекта сказано, что медаль «За особые успехи в учении» II степени полагается вручать тем ученикам, которые сдали ЕГЭ по двум предметам не менее чем на 60 баллов. Обязательным условием будет являться получение названного количества баллов по русскому языку.

Помимо этого Минобрнауки предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в высшее учебное заведение. Абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на «Госуслугах».