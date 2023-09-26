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02:48, 26 сентября 2023Россия

В Госдуме захотели предоставить студентам бесплатный проезд на транспорте

В ГД предложили предоставить студентам-очникам бесплатный проезд в транспорте

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Законопроект, предусматривающий бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов, на рассмотрение правительства России. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором законопроекта стала фракция ЛДПР. Такой закон позволит установить равные условия для проезда на всей территории России. Право бесплатного проезда предлагается установить для студентов техникумов, колледжей и вузов, которые обучаются по очной форме по основным программам среднего профессионального и высшего образования. При этом льгота не будет распространяться на такси и маршрутки.

Ранее депутат Государственной Думы Борис Чернышов предложил отменить плату за проезд одной остановки в транспорте. Он отметил, что стоимость проезда в общественном транспорте увеличивается каждый год. При этом, подчеркнул парламентарий, качество предоставляемых услуг не всегда соответствует нормам. «Например, если салон автобуса или трамвая переполнен, у человека, которому нужно проехать всего одну остановку, зачастую просто нет физической возможности успеть оплатить проезд», — пояснил Чернышов.

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    Марина Совина
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