В России анонсировали изменение модели перехода из 9-го в 10-й класс

Анзор Музаев анонсировал изменение модели перехода из 9-го в 10-й класс

Модель перехода из 9-го в 10-й класс в России не соответствует современным требованиям и в скором времени ее изменят. Такой анонс сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Он пояснил, что механизм поступления в колледжи после 9-го класса также переделают.

«В ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится», — отметил Музаев.

До этого глава Рособрнадзора уверял, что серьезных изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2024 году не ожидается.

Музаев обратил внимание на то, что всесторонней подготовке учеников к ЕГЭ способствует внедрение единых учебников и образовательных программ. В связи с этим практически не фиксируются случаи «ЕГЭ-туризма».