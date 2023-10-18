В России призвали перестать давать кредиты Белоруссии

РБК: частные инвесторы призвали власти России ограничить кредитование Белоруссии

Частные инвесторы призвали власти России ограничить объемы государственного кредитования Белоруссии и перестать выдавать займы из-за невыплат Минска по ранее выпущенным еврооблигациям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо на имя заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача.

Инициатором обращения выступил Александр Марченков, который до этого уже судился с белорусским Минфином по поводу выплат по евробондам. Его призыв ограничить госкредитование соседней страны поддержали в общей сложности 200 физических лиц и 30 организаций. Адресатами обращения стали Минфины России и Белоруссии, а также Центробанк. В дальнейшем инвесторы намерены добиваться справедливости по этому вопросу в Лондонском международном арбитраже (LCIA).

В письме инвесторы попросили Вольвача «принять меры для скорейшего исполнения Белоруссией своих обязательств перед всеми российскими инвесторами». Их беспокоит тот факт, что они не могут получить выплаты по еврооблигациям с лета 2022 года. До исполнения обязательств по этому вопросу инициативная группа инвесторов призвала власти «в кратчайшие сроки признать Минфин Белоруссии недобросовестным заемщиком и ограничить для него доступ на рынок капитала России».

Ранее РБК со ссылкой на проект закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы сообщил о намерении российских властей выдать госкредиты другим странам на общую сумму 1,4 триллиона рублей — в среднем по 5,2 миллиарда ежегодно в течение ближайших трех лет. Как пояснили в Минфине, такой объем средств необходим для выполнения обязательств по межправительственным соглашениям, завершения уже действующих проектов и поддержки отечественного экспорта.