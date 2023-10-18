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07:12, 18 октября 2023Россия

В российском регионе начнут работы по предупреждению ЧС

Губернатор Кожемяко: в Приморье в этом году начнут работу по предупреждению ЧС
Олег Кожемяко

Олег Кожемяко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Приморском крае в этом году начнут работы по предупреждению чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с подтоплениями. Для этого правительство выделило более 400 миллионов рублей для региона, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале.

«414 миллионов рублей пойдут на закупку тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ в целях предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий», — уточнил глава региона.

По его словам, в Приморье создадут отдельное ведомство, которое займется закупкой всего, что необходимо для предупреждения чрезвычайной ситуации.

В конце лета и начале осени в Приморском крае действовал режим ЧС из-за наводнений. Там из-за сильных дождей в ряде районов произошел разрушительный паводок. В регионе начало учебы переносили более чем на неделю из-за природных катаклизмов.

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    Анастасия Шейкина
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