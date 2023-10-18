В российском регионе начнут работы по предупреждению ЧС

Губернатор Кожемяко: в Приморье в этом году начнут работу по предупреждению ЧС

В Приморском крае в этом году начнут работы по предупреждению чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с подтоплениями. Для этого правительство выделило более 400 миллионов рублей для региона, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале.

«414 миллионов рублей пойдут на закупку тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ в целях предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий», — уточнил глава региона.

По его словам, в Приморье создадут отдельное ведомство, которое займется закупкой всего, что необходимо для предупреждения чрезвычайной ситуации.

В конце лета и начале осени в Приморском крае действовал режим ЧС из-за наводнений. Там из-за сильных дождей в ряде районов произошел разрушительный паводок. В регионе начало учебы переносили более чем на неделю из-за природных катаклизмов.