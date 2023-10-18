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08:05, 18 октября 2023Россия

Володин раскритиковал проект о работе осужденных по тяжким статьям в школах

Володин назвал ошибкой законопроект о работе осужденных россиян в школах
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ошибкой законопроект, который разрешает осужденным за ряд тяжких и особо тяжких преступлений работать педагогами и тренерами. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, инициативу о работе осужденных россиян в школах депутаты обсудили перед началом пленарного заседания с членами Совета Думы в приоритетном порядке. Парламентарии пришли к выводу, что законопроект в случае его принятия приведет к ошибкам, которые могут впоследствии ударить по детям.

«Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией», — написал Володин.

Он добавил, что правовое управление нижней палаты парламента пришла к мнению, что инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса. Политик выразил надежду на то, что авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не доведут ее до заседания Госдумы, иначе ее придется отклонить.

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    Анастасия Шейкина
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