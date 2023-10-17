Закон о работе осужденных россиян в школах придумали из-за одного человека

Депутат Фетисов: закон о работе осужденных в школах придумали из-за тренера

Законопроект, разрешающий осужденным по тяжким статьям россиянам работать в школах, был придуман из-за одного человека. Об этом сообщил соавтор инициативы, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с изданием «Подъем».

По словам политика, к нему обратилась его коллега Валентина Пивненко, которая рассказала, что в Карелии был уволен детский тренер, у которого обнаружилась судимость. «Приехал из другого региона, организовал команду, заливал лед, был душой всех мальчишек. И его по навету одного из родителей (тот откопал, что он в свое время отбывал наказанием малолетним) отстранили от работы, он остался безработным», — сказал Фетисов.

Парламентарий назвал несправедливым увольнение человека, который оступился, но в результате встал на путь исправления. Депутат также подчеркнул, что власти не собираются искать среди заключенных будущих педагогов. «Есть жизненные ситуации, когда люди уже давно живут правильно, с погашенной судимостью, дают пользу своим примером, работают с мальчишками, особенно трудными», — заявил он.

Фетисов добавил, что в случае принятия законопроекта решение о допуске к педагогической деятельности будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних, которые есть во всех муниципалитетах. По мнению политика, существует достаточно фильтров и препятствий, чтобы не допустить к преподаванию человека, способного навредить ребенку.

Как пишет издание, в рассказе Фетисова речь идет о россиянине, которого в 2001 году приговорили к 14 месяцам тюрьмы за драку. Сам мужчина утверждает, что инцидент произошел по глупости.

Законопроект, позволяющий осужденным за ряд тяжких и особо тяжких преступлений работать педагогами и тренерами, был внесен в Госдуму 16 октября. Согласно документу, разрешение предлагается выдавать спустя десять лет после освобождения. При этом статья, по которой человек отбывал наказание, не должна быть связана с насилием и расправами над членами семьи или несовершеннолетними. Кроме того, претенденты должны быть вовлечены в благотворительную и общественную деятельность.

Комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковала законопроект. По ее мнению, бывшие заключенные не должны работать с детьми. «Все, что касается требований к работе с детьми, — эта тема особенно щепетильна. В этой части мне трудно понять, какие преступления имеют срок давности. После какого преступления, за которое человек понес уголовное наказание, его можно допускать работать с ребенком», — заявила депутат.