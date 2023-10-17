Идею о допуске осужденных по тяжкой статье до работы педагогами раскритиковали

Депутат Останина: недопустимо разрешать работать с детьми бывшим уголовникам

Бывшие уголовники не должны работать с детьми, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о возможности допускать к педагогической деятельности граждан, которые отсидели в тюрьме по уголовным статьям.

«В условиях дефицита сегодня, который испытывает у нас тренерское сообщество, в том числе в работе с детьми, наши коллеги внесли этот законопроект. Но есть темы, где лучше семь раз отмерить, один отрезать и подуть на воду. Все, что касается требований к работе с детьми, — эта тема особенно щепетильна. В этой части мне трудно понять, какие преступления имеют срок давности. После какого преступления, за которое человек понес уголовное наказание, его можно допускать работать с ребенком», — отметила депутат.

По мнению парламентария, возможно подумать над тем, чтобы разрешить тренировать детей бывшим заключенным. Но важно, чтобы преступления, за которые они понесли наказание, были совершены по неосторожности. При этом Останина не уверена, что пользы от таких занятий будет больше, чем вреда.

Что касается допуска к педагогической деятельности в образовательной организации, мне кажется, никакие шлюзы открывать нельзя, просто недопустимо Нина Останина депутат Госдумы

16 октября в Госдуму внесли законопроект, который позволит осужденным за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления работать педагогами и тренерами. Среди авторов инициативы — Петр Толстой, Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Они считают, что к преподавательской деятельности бывших заключенных можно допускать через десять лет после освобождения.

Согласно документу, преступление не должно быть связано с насилием и расправами над членами семьи или несовершеннолетними. При этом у экс-заключенных не должно быть новых проблем с законом. Также желающие стать преподавателем должны заниматься благотворительностью и общественной деятельностью.