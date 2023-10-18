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10:52, 18 октября 2023Культура

Возлюбленную Тимати уличили в обмане по поводу возраста

Super.ru: возлюбленной Тимати Валентине Ивановой исполнилось 30 лет
Валентина Иванова

Валентина Иванова. Кадр: @timatiofficial

Возлюбленную хип-хоп-исполнителя и бизнесмена Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), модель Валентину Иванову уличили в обмане по поводу возраста. Об этом сообщает Super.ru.

Ранее девушка опубликовала видео со своего дня рождения, в описании к которому упомянула, что ей исполняется 20 лет. Еще до ее юбилея подписчики модели подозревали Иванову в том, что ее реальный возраст вовсе не 19 лет, так как девушка рэпера выглядит старше.

Оказалось, что еще в 2013 году Валентина поступила на очное отделение факультета экономики в Санкт-Петербургский государственный технологический институт, о чем свидетельствуют документы о зачислении.

Помимо этого, ранее Иванова состояла в модельном агентстве Select Managment. Несмотря на то, что большинство публикаций девушки Тимати в социальных сетях организации были удалены, издание раскопало фотографии Ивановой с 2014 года — на кадрах девушка ходит по подиуму и совсем не выглядит как 11-летний ребенок. Спустя два года Иванова позирует на кровати с сигаретой во рту: если верить ее заявлениям о возрасте, то на фотографиях модели всего 13 лет.

В распоряжение издания также попала выписка из ЕГРН, в которой указано, что Валентина Иванова родилась 15 октября 1993 года. То есть, возлюбленной Тимати исполнилось 30 лет.

Ранее стало известно, что Тимати подарил модели Porsche за 50 миллионов рублей.

Летом этого года певица Ирина Дубцова назвала причину обиды на Тимати.

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    Анастасия Астахова
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