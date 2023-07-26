Ирина Дубцова назвала причину обиды на Тимати

Певица Дубцова обиделась на Тимати за то, что он не указал ее композитором своего трека

Российская певица Ирина Дубцова в шоу «Неформат» назвала причину обиды на рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Выпуск доступен на YouTube.

Артистка призналась, что была расстроена, так как команда музыканта не указала ее в качестве композитора трека «Не сходи с ума», вышедшего в 2009 году. По словам Дубцовой, помимо слов к песне она также сочинила мелодию к ней.

Певица не стала раскрывать сумму гонорара за написанные ею песни, отметив, что такая услуга стоит дорого, а также призналась, что многие коллеги обижаются на нее из-за того, что она не сочиняет для них композиции: «Они ждут, просят, а у меня прямо не идет».

Ирина Дубцова сотрудничала со многими российскими артистами, а также писала песни для Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Сергея Лазарева и других своих коллег.

Ранее исполнитель Тимати в разговоре с журналистами назвал причины своего ухода со сцены.