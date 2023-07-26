Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:13, 26 июля 2023Культура

Ирина Дубцова назвала причину обиды на Тимати

Певица Дубцова обиделась на Тимати за то, что он не указал ее композитором своего трека
Ирина Дубцова

Ирина Дубцова. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress

Российская певица Ирина Дубцова в шоу «Неформат» назвала причину обиды на рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Выпуск доступен на YouTube.

Артистка призналась, что была расстроена, так как команда музыканта не указала ее в качестве композитора трека «Не сходи с ума», вышедшего в 2009 году. По словам Дубцовой, помимо слов к песне она также сочинила мелодию к ней.

Певица не стала раскрывать сумму гонорара за написанные ею песни, отметив, что такая услуга стоит дорого, а также призналась, что многие коллеги обижаются на нее из-за того, что она не сочиняет для них композиции: «Они ждут, просят, а у меня прямо не идет».

Ирина Дубцова сотрудничала со многими российскими артистами, а также писала песни для Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Сергея Лазарева и других своих коллег.

Ранее исполнитель Тимати в разговоре с журналистами назвал причины своего ухода со сцены.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам за госизмену

    Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки

    Певица Ханна показала фигуру через полгода после родов

    Западные эксперты заявили об ответственности НАТО за провал контрнаступления ВСУ

    Полчища хриплых лопатоногов заполонили дорогу и остановили машины

    Синоптик предупредил об обрушении тропических ливней на часть России

    В Госдуме оценили последствия введения ГОСТа для школьной формы

    Москвичку обманули почти на 100 тысяч рублей при закупке амуниции для СВО

    Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

    В одной стране выгорели миллионы гектаров леса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости