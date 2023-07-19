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13:18, 19 июля 2023Культура

Тимати назвал причины ухода со сцены

Тимати заявил, что ушел со сцены, чтобы заниматься развитием бизнеса

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский рэп-исполнитель и предприниматель Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати, в разговоре с «Пятым каналом» объяснил причины своего ухода со сцены.

Артист признался, что не горит желанием выступать, записывать треки и сотрудничать с другими артистами, так как занят развитием бизнеса. «Потому что я не хочу застрять в определенном цикле — гастролировать и записывать песни до 60-70 лет… Нужно все успеть, все попробовать, поэтому я сейчас сконцентрирован на других вещах, на бизнесе», — объяснил исполнитель.

Рэпер добавил, что с уважением относится к артистам, которые посвящают всю жизнь творчеству, но подчеркнул, что сам он не хочет уделять все свое время музыке.

Ранее Тимати назвал лучших поп- и рэп-исполнителей среди российских артистов.

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    Анастасия Астахова
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