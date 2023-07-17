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10:52, 17 июля 2023Культура

Тимати назвал лучших поп и рэп-исполнителей в России

Тимати назвал Киркорова лучшим поп-исполнителем, а Басту лучшим рэпером

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Хип-хоп-исполнитель Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати, назвал лучших поп и рэп-исполнителей среди российских артистов. Об этом он сообщил в беседе с News.ru.

«Топ-1 поп-артист в РоссииФилипп Киркоров, а среди рэперов — Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко, прим. "Ленты.ру")», — отметил Юнусов.

В марте этого года Филипп Киркоров заявил, что «никогда не считал за певца» рэп-исполнителя Тимати.

Ранее Баста назвал Скриптонита (настоящее имя Адиль Жалелов) алкоголиком на фоне переживаний за здоровье музыканта. «Алкоголик. Я сказал "алкоголик", но на самом деле "алкоголь". Меня раздражает, что он пьет, хотя у него язва. Он пьет, пьет, пьет», — поделился артист.

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    Анастасия Астахова
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