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15:27, 7 июня 2023Культура

Баста назвал Скриптонита алкоголиком

Баста назвал Скриптонита алкоголиком из-за переживаний за здоровье исполнителя

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» назвал исполнителя Скриптонита (настоящее имя Адиль Жалелов) алкоголиком на фоне переживаний за здоровье музыканта.

В ходе программы Баста ответил на вопрос о том, что ему нравится в Скриптоните, а что раздражает. «Я уважаю Скрипа за то, что он такой какой есть — настоящий пацаняга», — сказал рэпер, отвечая на первую часть вопроса.

Говоря о раздражающих его вещах, Вакуленко назвал алкоголь, объяснив это переживаниями за здоровье коллеги. «Алкоголик. Я сказал "алкоголик", но на самом деле "алкоголь". Меня раздражает, что он пьет, хотя у него язва. Он пьет, пьет, пьет», — поделился артист.

Баста также вспомнил случай на концерте в Казахстане, когда Скриптонит сам рассказал о проблемах со здоровьем, но не отказался от алкоголя. «Скрип — настоящий пацан, большущий музыкант, профессионал, и если он уберет алкоголь, то станет в тысячу раз больше и круче. Это я как старый пожилой человек, беспокоящийся о нем, говорю», — заключил рэпер.

В марте Баста дал не анонсированный концерт в московском метро. Выступление прошло в переходе на станции «Курская» столичного метрополитена. Хип-хоп-артист исполнил свои хиты «Моя игра», «Сансара» и «Выпускной».

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    Варвара Кошечкина
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