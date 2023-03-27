Филипп Киркоров никогда не считал рэпера Тимати певцом

Филипп Киркоров заявил, что никогда не считал рэпера Тимати певцом

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что «никогда не считал за певца» рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати. Своим мнением о вокальных способностях рэпера артист поделился в ходе шоу «Маска» на телеканале НТВ, его слова приводит «Пятый канал».

Во время съемок программы Киркоров предположил, что в костюме Ворона скрывается Тимати и признался, что не думал, что рэп-исполнитель примет участие в шоу. «Почему ты скрывал столько времени, что ты умеешь петь? Вот эта твоя рэповая история — благодаря ей ты стал большой звездой. Я его никогда за певца не считал, а это потрясающий вокалист», — поделился мнением исполнитель.

Позже оказалось, что в костюме Ворона скрывался другой музыкант, автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко.

В феврале артист Филипп Киркоров в ходу шоу «Маска» рассказал об изменах бывшей супруге, эстрадной певице Алле Пугачевой.