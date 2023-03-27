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10:55, 27 марта 2023Культура

Филипп Киркоров никогда не считал рэпера Тимати певцом

Филипп Киркоров заявил, что никогда не считал рэпера Тимати певцом

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что «никогда не считал за певца» рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати. Своим мнением о вокальных способностях рэпера артист поделился в ходе шоу «Маска» на телеканале НТВ, его слова приводит «Пятый канал».

Во время съемок программы Киркоров предположил, что в костюме Ворона скрывается Тимати и признался, что не думал, что рэп-исполнитель примет участие в шоу. «Почему ты скрывал столько времени, что ты умеешь петь? Вот эта твоя рэповая история — благодаря ей ты стал большой звездой. Я его никогда за певца не считал, а это потрясающий вокалист», — поделился мнением исполнитель.

Позже оказалось, что в костюме Ворона скрывался другой музыкант, автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко.

В феврале артист Филипп Киркоров в ходу шоу «Маска» рассказал об изменах бывшей супруге, эстрадной певице Алле Пугачевой.

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Анастасия Астахова
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