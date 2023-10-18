Возможный удар по больнице в Газе попал на видео

TG-канал Yediot news показал видео удара Израиля по больнице в секторе Газа

Yediot News / Telegram

В сети появилось видео возможного удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Его опубликовал Telegram-канал Yediot News.

При просмотре ролика можно услышать, как снаряд со свистом прорезает воздух и взрывается на земле. На кадрах виден мощный взрыв, на фоне слышна реакция очевидцев.

В результате удара по больнице в секторе Газа лишились жизни 800 человек. Министерство здравоохранения Газы ранее подтвердило информацию о 500 жертвах и пострадавших.

Ранее американский журналист выдвинул теорию, основанную на звуке «прилета» снаряда из видео атаки на больницу в секторе Газа. По его словам, шум очень напоминает звуки, издаваемые авиабомбами JDAM, что может доказывать причастность Израиля к происшествию.