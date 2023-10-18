Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 18 октября 2023Мир

Возможный удар по больнице в Газе попал на видео

TG-канал Yediot news показал видео удара Израиля по больнице в секторе Газа

Yediot News / Telegram

В сети появилось видео возможного удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Его опубликовал Telegram-канал Yediot News.

При просмотре ролика можно услышать, как снаряд со свистом прорезает воздух и взрывается на земле. На кадрах виден мощный взрыв, на фоне слышна реакция очевидцев.

В результате удара по больнице в секторе Газа лишились жизни 800 человек. Министерство здравоохранения Газы ранее подтвердило информацию о 500 жертвах и пострадавших.

Ранее американский журналист выдвинул теорию, основанную на звуке «прилета» снаряда из видео атаки на больницу в секторе Газа. По его словам, шум очень напоминает звуки, издаваемые авиабомбами JDAM, что может доказывать причастность Израиля к происшествию.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме не поддержали законопроект о лишении гражданства по рождению

    Названы причины для нового роста биржевых цен на бензин

    Российскому военкору нарисовали пентаграмму со свиной головой у двери квартиры

    У задержанных участников азербайджанской мафии прошли обыски

    Володин раскритиковал проект о работе осужденных по тяжким статьям в школах

    Врач назвала стресс повышающим риск рака груди фактором

    Мужчина опубликовал видео с кражей его посылки и рассмешил пользователей сети

    Китай выразил готовность защищать с Россией международную справедливость

    Россия и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

    Некоторым регионам России предрекли по-сентябрьски теплую погоду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости