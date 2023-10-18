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12:23, 18 октября 2023Забота о себе

Врач развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах

Фото: Alex Guillaume / Unsplash

Вопреки устоявшемуся мнению, сахар, копчености и молочные продукты не вызывают акне, рассказала дерматокосметолог и главный врач сети клиник Dr. Konstanta Екатерина Константиновская. Мифы о якобы провоцирующих появление прыщей продуктах она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Дерматокосметолог заявила, что у увлекающихся сладкими продуктами людей качество кожи может ухудшиться. Из-за высокого уровня глюкозы в крови у людей с изначально проблемной кожей повышается риск воспаления и избыточного образования кожного сала, объяснила Константиновская. В то же время, по ее словам, сами по себе пирожные, финики и другие сладости не являются причиной появления прыщей.

Также в перечень запрещенных для людей с проблемной кожей не входят копчености и соленые продукты, поэтому их можно употреблять в пищу в разумных количествах, добавила врач.

В то же время содержащийся в молоке сывороточный белок и казеин повышают уровень тестостерона, что может увеличивать выработку кожного сала, продолжила Константиновская. Это, в свою очередь, приводит к закупорке фолликулов и протоков сальных желез с последующим воспалением: состояние кожи ухудшается и акне прогрессирует.

Однако если просто исключить из рациона молочные продукты, то акне не пройдет, потому что молочные продукты являются не причиной, а провоцирующим фактором, так же как и сладкое. Например, если взять группу людей без проблем с кожей и кормить их только молочными продуктами, акне у них не появится

Екатерина Константиновскаядерматокосметолог
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В заключение дерматокосметолог отметила, что жесткие пищевые запреты — это не выход. Любые ограничения ведут к стрессу, который провоцирует акне чаще, чем неправильное питание. Однако, несмотря на это, следует придерживаться принципов правильного питания и сокращать в рационе количество вредных для кожи продуктов, резюмировала врач.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова назвала простой способ сделать кожу красивой. Она посоветовала пользоваться средствами с ретинолом — витамином А.

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    Вера Владзиевская
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