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04:24, 18 октября 2023Мир

Захарова напомнила о тезисе Обамы на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Захарова: по Ближнему Востоку видно, как мир стал безопаснее благодаря США
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что по эскалации конфликта на Ближнем Востоке видно, насколько политика США сделала мир безопаснее, а также напомнила о тезисе американского экс-президента Барака Обамы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько», — написала Захарова.

Во вторник, 17 октября, больница Аль-Ахли в секторе Газа подверглась удару. По последним данным, его жертвами стали 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице до сих пор не установлено.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Марина Совина
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