Захарова напомнила о тезисе Обамы на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Захарова: по Ближнему Востоку видно, как мир стал безопаснее благодаря США

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что по эскалации конфликта на Ближнем Востоке видно, насколько политика США сделала мир безопаснее, а также напомнила о тезисе американского экс-президента Барака Обамы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и вспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее. Теперь мы все видим, насколько», — написала Захарова.

Во вторник, 17 октября, больница Аль-Ахли в секторе Газа подверглась удару. По последним данным, его жертвами стали 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице до сих пор не установлено.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.