Переехавшая в Израиль россиянка описала поведение соотечественников

«Лента.ру»: россиянка в Израиле рассказала, что ее соотечественники заняты делом

Переехавшая в Израиль несколько лет назад россиянка Нина Пилипенко (Лапшов), дизайнер одежды, автор книги «Замуж за Израиль», ранее принимавшая участие в рубрике «Русские за границей» описала «Ленте.ру» поведение россиян из ее окружения.

Россиянка живет на севере Израиля, в Хайфе. Этот город не обстреливают, тем не менее война с Палестиной сильно сказалась на ее жизни. Так, некоммерческая молодежная организация, в руководстве которой она состоит, сейчас стала волонтерским центром. Среди 800 волонтеров, работающих там по 13 часов, много россиян.

По ее словам, все переехавшие в Израиль россияне из ее окружения заняты не обсуждением ситуации, а делом. Она рассказала, что не слышала от соотечественников никаких рассуждений о том, хотят ли они вернуться домой. При этом Пилипенко призналась, что старается окружать себя людьми, которые не паникуют, потому что ей важно сохранять холодную голову.

По поводу других приехавших из России, которых, кстати, очень много среди волонтеров. Лично я не слышала от них каких-то обсуждений о возвращении на родину, либо они со мной это не обсуждали. Обычно люди все как-то заняты делом, а не рассуждениями о том, хочу ди вернуться или не вернуться, потому что ситуация на самом деле очень непростая Нина Пилипенко живущая в Израиле россиянка

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для проведения операции по зачистке анклава от боевиков ХАМАС.