Переехавшая россиянка рассказала о работающих по 13 часов в Израиле волонтерах

«Лента.ру»: россиянка в Израиле рассказала о работающих по 13 часов волонтерах

Переехавшая в Израиль несколько лет назад россиянка Нина Пилипенко (Лапшов), дизайнер одежды, автор книги «Замуж за Израиль», ранее принимавшая участие в рубрике «Русские за границей», рассказала «Ленте.ру» о работе местных волонтеров, в которой она сама принимает участие.

Россиянка живет на севере Израиля, в Хайфе. Этот город не обстреливают, тем не менее война с Палестиной сильно сказалась на ее повседневной жизни. Так, некоммерческая молодежная организация, в руководстве которой она состоит, сейчас стала волонтерским центром.

По ее словам, за первую же неделю собралось 800 волонтеров. Они каждый день с девяти утра и до десяти вечера принимают от населения гуманитарную помощь, укладывают ее в коробки и отвозят их на базы. Пилипенко отметила, что ее поражает организованность израильтян, работающих по 13 часов.

Люди очень хорошо откликнулись. Они сплотились, у них не возникает вообще вопросов никаких: нет такого, что это буду делать, это не буду делать. Слаженность стопроцентная, а процесс вообще очень четкий Нина Пилипенко (Лапшов) живущая в Израиле россиянка

Сама она признается, что особенно не принимает участия в волонтерских работах, но помогает материально. Россиянка объясняет это тем, что должна заботиться о своих детях, которые теперь постоянно находятся дома.

Пилипенко добавила, что помимо помощи для тех, кто на фронте, очень много организаций в Хайфе стали предоставлять бесплатную психологическую помощь горожанам, в том числе матерям. Россиянка призналась, что пользовалась такими услугами, потому что ее младший ребенок очень остро воспринимает происходящее. По ее словам, психологическая помощь пользуется большим спросом, потому что многие люди вынуждены оставаться со своими переживаниями наедине и не могут отвлечься на работу.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для проведения операции по зачистке анклава от боевиков ХАМАС.