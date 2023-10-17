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20:02, 17 октября 2023Из жизни

Россиянка описала ситуацию в Израиле фразой «стараюсь не поддаваться панике»

«Лента.ру»: живущая в Израиле россиянка рассказала о закрытых магазинах

Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Переехавшая в Израиль несколько лет назад россиянка Нина Пилипенко (Лапшов), дизайнер одежды, автор книги «Замуж за Израиль», ранее принимавшая участие в рубрике «Русские за границей» описала «Ленте.ру» ситуацию в стране после начала войны.

Россиянка живет на севере Израиля, в Хайфе. Этот город не обстреливают, тем не менее, война с Палестиной сильно сказалась на ее повседневности. По ее словам, главное изменение заключается в том, что ее дети постоянно находятся дома и не ходят на учебу. Кроме того, Пилипенко рассказала, что в городе закрыта часть магазинов.

«В дисбаланс меня вводят люди, которые создают панику и страх: ничего еще не случилось, а они уже нагоняют», — сказала собеседница «Ленты.ру» и отметила, что старается не поддаваться подобным настроениям.

Из-за последних событий заморожен проект, над которым работала Пилипенко: в рамках сотрудничества с Национальной оперой Израиля она должна была поехать с группой дизайнеров на премьеру в Иерусалим, но все отменилось. Однако россиянка старается вести обычную жизнь и, например, продолжает каждый день выходить на улицу гулять с собакой. «Когда нас начинали запугивать, что там могут быть арабы и делать какие-то вещи, я не боялась», — подчеркнула она. Тем не менее теперь она не отпускает детей гулять одних.

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Пилипенко состоит в руководстве местной некоммерческой молодежной организации, которая сейчас стала волонтерским центром и собирает помощь для фронта. Сама она принимает не так много участия непосредственно в волонтерской работе, но помогает материально. Важнее всего, по ее мнению, сохранять холодную голову, приносить пользу и заботиться о своих детях, один из которых очень тяжело воспринимает происходящее.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для проведения операции по зачистке анклава от боевиков ХАМАС.

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    Екатерина Лобанова
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